Модули ноподобие как ScrollSpy

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Доброе времени суток. Мне нужно модули ноподобие как ScrollSpy. Только  следующие библиотекии технологии разрешены которые будут использоваться: JQuery, underscore.js,require.js, дерзость / CSS. эффекты и анимации должно быть сделано с помощью CSS, а не JQuery или другие библиотеки. Для три варианта наших страниц (малый,средний, большой) (см. скриншоты).Работу нужно зделать до 28.10.2016.

7 лет назад
liviu_iuruc
Юрку Ливию 
39 летГермания
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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