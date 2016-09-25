Увеличить скорость загрузки сайта по PageSpeed

Доброе времени суток. Мне нужно модули ноподобие как ScrollSpy. Только следующие библиотекии технологии разрешены которые будут использоваться: JQuery, underscore.js,require.js, дерзость / CSS. эффекты и анимации должно быть сделано с помощью CSS, а не JQuery или другие ...