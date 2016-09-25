Создать CRM для исполнителей

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок150 просмотров
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Необходимо создать crm для исполнителей по примеру таск 24.про с незначительными доработками !  Оставляйте контакты Скайп, вайбер, ватсап Так быстрее и яснее будет! Интересует цена и сроки

7 лет назад
maksim98
Максим 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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