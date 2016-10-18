Программирование под WordPress

На сайте требуется доработать фильтрацию и сортировку записей в зависимости от указанных параметров (см. вложение).

Сейчас кнопки сортировки и фильтрации есть не на всех страницах навигационного раздела "СКИДКИ И БОНУСЫ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГИ". Нужно их добавить туда, где их нет.

В разделе ПАРТНЕРЫ должны быть две кнопки фильтрации "По городу" и "По статусу". И одна кнопка сортировки По названию, По Рейтингу или по %-ту скидки.

В разделе МЕРОПРИЯТИЯ должны быть три кнопки фильтрации "По городу", "По типу открытости мероприятия" и по тем мероприятиям, на которые записан посетитель. Вывод записей на странице должен быть организован по убыванию даты мероприятия.

В разделе МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ должна быть сортировка по Фамилии, Дате, Рейтингу.

Рейтинги должны высчитываться на основе среднеарифметического рейтингов отзывов.

Ещё необходимо запрограммировать кнопку Подписаться/Отписаться, которая должна быть доступна только зарегистрированным пользователям. Регистрация пользователей будет осуществляться администратором в ручном режиме.

При нажатии на кнопку Подписаться должно отправляться электронное письмо администратору сайта с информацией о том, кто и на какое мероприятие записался. При этом кнопка Подписаться должна сменить название на Отписаться и такой показываться при следующих показах страницы. Если пользователь отписывается от мероприятия, то администратору сайта опять отправляется информационное письмо о том, кто и что сделал.

Кнопки Подписаться/Отписаться должны быть доступны только в разделах ПАРТНЕРЫ и МЕРОПРИЯТИЯ.

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