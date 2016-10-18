Программирование под WordPress

$80
Веб-программированиеЗавершен2 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте  требуется доработать фильтрацию и сортировку записей в зависимости от указанных параметров (см. вложение).   

Сейчас кнопки сортировки и фильтрации есть не на всех страницах навигационного раздела "СКИДКИ И БОНУСЫ      ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ      ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГИ". Нужно их добавить туда, где их нет.  

В разделе ПАРТНЕРЫ должны быть две кнопки фильтрации "По городу" и "По статусу". И одна кнопка сортировки По названию, По Рейтингу или по %-ту скидки.  

В разделе МЕРОПРИЯТИЯ должны быть три кнопки фильтрации "По городу", "По типу открытости мероприятия" и по тем мероприятиям, на которые записан посетитель. Вывод записей на странице должен быть организован по убыванию даты мероприятия.  

В разделе МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ должна быть сортировка по Фамилии, Дате, Рейтингу.  

Рейтинги должны высчитываться на основе среднеарифметического рейтингов отзывов.  

Ещё необходимо запрограммировать кнопку Подписаться/Отписаться, которая должна быть доступна только зарегистрированным пользователям. Регистрация пользователей будет осуществляться администратором в ручном режиме.  

При нажатии на кнопку Подписаться должно отправляться электронное письмо администратору сайта с информацией о том, кто и на какое мероприятие записался. При этом кнопка Подписаться должна сменить название на Отписаться и такой показываться при следующих показах страницы. Если пользователь отписывается от мероприятия, то администратору сайта опять отправляется информационное письмо о том, кто и что сделал.  

Кнопки Подписаться/Отписаться должны быть доступны только в разделах ПАРТНЕРЫ и МЕРОПРИЯТИЯ.  

Сайт разработан на движке Wordpress.

WordPress
7 лет назад
Yev62
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$152
4 дня
Задача реализована. Найденные ошибки исправлены.
Все отлично. Четкая постановка задачи, оплата мгновенно. Всем рекомендую!