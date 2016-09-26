Bitix – блок доработок октябрь (30 часов)

$200
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Необходимо сделать блок доработок по сайту на октябрь 

1. Настройка Online записи разговора 

2. Корректировка расписания (написан на PHP, отошли от API Bitrix) 

3. Правки по формам на сайте 

Время на задачу: 30 часов  

Стоимость 1 часа – 350р.  

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (указан в профиле) – обсудим.  

ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Ждем откликов.  

Спасибо за внимание!

7 лет назад
Artii
Артем 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва