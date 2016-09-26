Bitix – блок доработок октябрь (30 часов)

1. На сайте самописное расписание и бронирование. Возникают ошибки в расписании – нужно разобраться и исправить. 2. Так же необходимо интегрировать API одного из сервисов. 3. Поставить виджет с сервиса Описание доработок, ошибок которые нужно исправить и адрес сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать блок доработок по сайту на октябрь
1. Настройка Online записи разговора
2. Корректировка расписания (написан на PHP, отошли от API Bitrix)
3. Правки по формам на сайте
Время на задачу: 30 часов
Стоимость 1 часа – 350р.
Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (указан в профиле) – обсудим.
ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Ждем откликов.
Спасибо за внимание!
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