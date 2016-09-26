Исправить ошибки сайта на WordPress и интегрировать с API

$80
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки116 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. На сайте самописное расписание и бронирование.  

Возникают ошибки в расписании – нужно разобраться и исправить.  

2. Так же необходимо интегрировать API одного из сервисов.  

3. Поставить виджет с сервиса

Описание доработок, ошибок которые нужно исправить и адрес сайта по запросу.  

Оплата или по факту или через Безопасную сделку.

WordPress
7 лет назад
A911
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад