Реализация всплывающего окна виджета фейсбук DLE

Веб-программированиеЗавершен2 заявки157 просмотров
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Добрый день, необходимо сделать на сайте DLE всплывающее окно страницы фб. Пример окна на сайте- http://gruz0.ru/social-community-popup/

Жду предложений

7 лет назад
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
uimax
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Сергей быстро справился, а также доделал дополнительные правки. Рекомендую!
Тарас хороший заказчик, дал чётко поставленную задачу, незамедлительно оплатил, правок минимум. Спасибо за проект!