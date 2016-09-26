Установить sms оповещение

На сайте требуется доработать фильтрацию и сортировку записей в зависимости от указанных параметров (см. вложение). Сейчас кнопки сортировки и фильтрации есть не на всех страницах навигационного раздела "СКИДКИ И БОНУСЫ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://vikypauto.com.ua/
необходимо установить смс оповещение об обратном звонке
Сейчас там установлено смс оповещение но мы не знаем на какой из сервисов мы подписаны. Поэтому приняли решение просто заменить сервис смс рассылки.
Сроки - 1-2 дня
Бюджет - 5-10$
Бонус - Крутейший отзыв!
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