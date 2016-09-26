Установить sms оповещение

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок136 просмотров
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На сайте http://vikypauto.com.ua/

необходимо установить смс оповещение об обратном звонке

Сейчас там установлено смс оповещение но мы не знаем на какой из сервисов мы подписаны. Поэтому приняли решение просто заменить сервис смс рассылки.

Сроки - 1-2 дня

Бюджет - 5-10$

Бонус - Крутейший отзыв!

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)