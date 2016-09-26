Wordpress. Добавить ссылку с подгрузкой кода

На сайте http://vikypauto.com.ua/ необходимо установить смс оповещение об обратном звонке Сейчас там установлено смс оповещение но мы не знаем на какой из сервисов мы подписаны. Поэтому приняли решение просто заменить сервис смс рассылки. Сроки - 1-2 дня Бюджет - 5-10$ Бонус ...