Правки по сайту, Битрикс

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Сайт создан на Битриксе, необходим специалист по нему.

Правки необходимо внести сегодня. Во вложении.

Оплата по факту выполненных работ

7 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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