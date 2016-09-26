Правки по сайту, Битрикс

1. На сайте самописное расписание и бронирование. Возникают ошибки в расписании – нужно разобраться и исправить. 2. Так же необходимо интегрировать API одного из сервисов. 3. Поставить виджет с сервиса Описание доработок, ошибок которые нужно исправить и адрес сайта ...