Необходимо написать скрипт для парсинга информации с сайта

Необходимо написать скрип на PHP или Pythone для парсинга информации о ЖК (жилые комплексы) с сайта застройщика РосСтройИнвест (rsti.ru). Данная задача согласована с правообладателем контента. Результатом работы скрипта должен стать XML файл с информацией об объектах. Данный скрипт предполагается запускать через cron на сервере. Формат файла с описание формата, справочником и примером доступны по этой ссылкеhttps://www.dropbox.com/s/evbczjjbu0piv63/Архив.zip

Срок-1 день

Бюджет-1500р

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