Перенести описание API в swagger

Необходимо восстановить сайт [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMAGICOFDANCE.RU]MAGICOFDANCE.RU[/url] из web-архива. Сайт был удален с хостинга за неуплату (этим летом). Домен рабочий. Сам по себе сайт очень простой всего несколько страниц, был сделан на шаблоне WordPress. Необходимо восстановить сайт и привести его в ...