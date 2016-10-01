Нужен в Платформе LP сделать меню для мобильного вида.

Нужно в Платформа LP, сделать вот такое меню (смотри ссылку) http://joxi.ru/p27EwP7IYwynr7?d=1 что бы оно появлялось при переключении на мобильный вид. Меню должно унаследовать стили и эффекты от основного меню.

При клике на поле оно выезжает.

Вариант отображения меню должен быть вот как здесь http://xozblog.ru/demo/responsive-menu/ (уменьшить браузер до мобильного вида),только стили унаследованные.

Все подробности и доступ к Платформа LP будут предоставлены выбранномуисполнителю