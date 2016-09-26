Написать скрипт для сайта, желательно с использованием php

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки178 просмотров
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Суть работы: написать простой модуль, присваивающий параметру объекта новое значение ("итоговый цвет") в случае, если изначально параметр обладает одним из нескольких начальных значений ("начальный цвет") 

Есть интернет-магазин (http://ra-akcent.ru), ассортимент которого формируется путём объединения ассортимента трёх поставщиков (xml) 

Значение параметра "цвет товара" у всех трех поставщиков отличается (к примеру, "серебряный", "серебристый", "серебристая", "серебряное"), кроме того существуют многочисленные сочетания цветов (например, "сине-бело-красная", черно-фиолетовый, ) - которые так же являются значениями. 

Задачи: 

1. Свести все простые "начальные цвета" к двадцати "итоговым цветам".

Например, свести "салатовый", "изумрудный", "зеленая" к значению "ЗЕЛЕНЫЙ". Присвоить данное значение в качестве отдельного параметра объекта (товара)

2. Разбить сочетания цветов (сложные цвета) на простые, провести с получившимися простыми цветами процедуру №1, и

сделать получившиеся цвета дополнительными свойствами товара. К примеру, товар с цветом "бело-красно-салалатовый" должен получить дополнительные свойства "белый", "красный" и "ЗЕЛЕНЫЙ".

3. Добавить функцию ручного управления модулем на случай появления новых цветов товаров у действующего поставщика или добавления товаров нового поставщика 

Для работы предоставлю список, приравнивающий простые односложные цвета к 20 нужным (без учета возможных изменений слов по родам, формам). Например, в списке салатовый приравнен к ЗЕЛЕНОМУ, хотя в выгрузке он может значится как салатовое, салатовая, салатово- ... и т.д. 

Данные по магазину: 

сайт работает на Joomla 3.6.2PHP 5.5.34MySQL 5.5.47

log Интернет-магазин JoomShopping, сайт разработчика: 

https://www.webdesigner-profi.de/joomla-webdesign/joomla-shop/downloads.html?lang=en

Фильтр товаров (отдельный компонент), сайт разработчиков: https://joomshopping.pro/smart-filter-ajax.html

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PHP
7 лет назад
Konstant82
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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