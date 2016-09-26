Нужно скопировать сайт http://vtrende24.ru/ На чистом php или любом php фреймворке Админка не нужна База товаров имеется, прикрепляю
Написать скрипт для сайта, желательно с использованием php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть работы: написать простой модуль, присваивающий параметру объекта новое значение ("итоговый цвет") в случае, если изначально параметр обладает одним из нескольких начальных значений ("начальный цвет")
Есть интернет-магазин (http://ra-akcent.ru), ассортимент которого формируется путём объединения ассортимента трёх поставщиков (xml)
Значение параметра "цвет товара" у всех трех поставщиков отличается (к примеру, "серебряный", "серебристый", "серебристая", "серебряное"), кроме того существуют многочисленные сочетания цветов (например, "сине-бело-красная", черно-фиолетовый, ) - которые так же являются значениями.
Задачи:
1. Свести все простые "начальные цвета" к двадцати "итоговым цветам".
Например, свести "салатовый", "изумрудный", "зеленая" к значению "ЗЕЛЕНЫЙ". Присвоить данное значение в качестве отдельного параметра объекта (товара)
2. Разбить сочетания цветов (сложные цвета) на простые, провести с получившимися простыми цветами процедуру №1, и
сделать получившиеся цвета дополнительными свойствами товара. К примеру, товар с цветом "бело-красно-салалатовый" должен получить дополнительные свойства "белый", "красный" и "ЗЕЛЕНЫЙ".
3. Добавить функцию ручного управления модулем на случай появления новых цветов товаров у действующего поставщика или добавления товаров нового поставщика
Для работы предоставлю список, приравнивающий простые односложные цвета к 20 нужным (без учета возможных изменений слов по родам, формам). Например, в списке салатовый приравнен к ЗЕЛЕНОМУ, хотя в выгрузке он может значится как салатовое, салатовая, салатово- ... и т.д.
Данные по магазину:
сайт работает на Joomla 3.6.2PHP 5.5.34MySQL 5.5.47
log Интернет-магазин JoomShopping, сайт разработчика:
https://www.webdesigner-profi.de/joomla-webdesign/joomla-shop/downloads.html?lang=en
Фильтр товаров (отдельный компонент), сайт разработчиков: https://joomshopping.pro/smart-filter-ajax.html
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