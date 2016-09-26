1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам 2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вот[url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E4%F3%F8.%F0%F4%2Fcategory_13.html]http://душ.рф/category_13.html[/url] как зайдешь в подкаталог в фильтрах дает возможность ...
Пять посадочных страниц на Joomla3 и настройка Яндекс Директ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С помощью Shortcode Ultimate Plugin for Joomla 3.5 от bdthemes.com, создать "продающие" посадочную страницу с предварительным названием:
1) "Купить гардеробную на заказ"
установить форму заказа бесплатного 3d проекта от нас, где запрашивать e-mail,
(телефон?), высоту, ширину, глубину, размер дверного проема (если есть,
если нет, то двери-купе?) и отступы от него до стен.
установить форму обратного звонка по СПб.
БЕЗ меню, контактные данные "прилипающие" сверху страницы.
На первом экране слева логотип со ссылкой на главную страницу, заголовок
H1, максимально соответсвующий поисковому запросу, подзаголовок H2, с
УТП. справа форма, запрашивающая e-mail для бесплатного проекта.
карусель с фотографиями (в дальнейшем, надо будет сделать их ссылками на
конкретную страницу магазина с этим выполненным Заказом. Сам магазин
будет, как каталог сделанных Заказов с фильтрами)
Дальше организовать страницу, как уже устоялось, для посадочных страниц, с
анимацией появления отдельных элементов используя Shortcode Ultimate
Plugin.
Настроить на нее Яндекс Директ, использовать шаблон на запросы на эту тему и минус-слова.
Месяц потестировать.
По результатам работы и тестов добавить страницы
2) "Купить прихожую на заказ"
3) "Купить двери-купе на заказ"
4) "Купить систему хранения на заказ"
5) "Купить встроенный шкаф на заказ"
установить форму заказа бесплатного 3d проекта от нас, где запрашивать e-mail,
(телефон?), высоту, ширину, глубину, размер дверного проема (если есть,
если нет, то двери-купе?) и отступы от него до стен.
установить форму обратного звонка по СПб.
Настроить на эти страницы Яндекс Директ, использовать шаблон на запросы на эту тему и минус-слова.
Короче, как для первой.
Сайт – 1vhp.ru
группа vk.com/1vhp_group
Безопасная сделка!
В переспективе Google Adwords.
Статистика: Примерно каждый 300-ый посмотревший объявление на Авито звонил, каждый
5-ый делал заказ. Средняя стоимость Заказа около 40000 рублей.
Сейчас более 20 Заказов в месяц делать физически не смогу.
Сайт и новый и старый и группу в контакте – сделал и веду сам,
самостоятельно. Кроме красной рекламной картинки и на ее основании видео
– их сделали другие.
В Ваших предложениях настойчиво прошу указывать примерные цены, сроки, примеры работ.
Первое общение по скайпу с живым видео. Дальнейшая переписка здесь
БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА!
Объявление, которое Авито заставило перевести в идиотский их раздел (вместо мебели) и Заказы – кончились:(
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/predlozheniya_uslug/garderobnaya._vstroennyy_shkaf-kupe_224527404
Сейчас бюджет ОЧЕНЬ ограничен:(
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