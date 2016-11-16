Создать сайт на WordPress

Добрый день. Требуется доработка сайта. Сайт по адресу [url=http://prntscr.com/ckitmb]prntscr.com/ckitmb[/url] Необходимо сделать: 1. Поменять цвета на сайте 2. Заменить элементы на главной 3. Настроить карточку товара согласно ТЗ (во вложении) Ссылка на дизайн [url=https://yadi.sk/d/1Z_WBCV6vCAGr]yadi.sk/d/1Z_WBCV6vCAGr[/url] Прошу указать стоимость и сроки. Оплата: Сбер, ЯД, WMR, безнал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основе дизайна сайта (см.: https://yadi.sk/d/QVy1MoGJvjk8G) развернуть сайт на WordPress.
Также:
1) перенести статьи со старого сайта;
2) при переносе - сохранить урлы;
3) установить несколько бесплатных плагинов;
4) создать всливающее окно после пребывания на сайте 10 мин. - окно, что предлагает специальные условия обслуживания;
5) На главную выводим статьи, что выбрал админ;
6) На главной создать слайдер с возможностью добавлять (создавать) новые банеры в админке.
Интересуют исполнители только с рейтингом.
Прошу писать:
1. Стоимость работы;
2. Срок разработки;
3. Когда готовы приступить к работе.
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