Создать сайт на WordPress

Веб-программированиеЗавершен7 заявок239 просмотров
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На основе дизайна сайта (см.: https://yadi.sk/d/QVy1MoGJvjk8G) развернуть сайт на  WordPress.  

Также:

1) перенести статьи со старого сайта; 

2) при переносе - сохранить урлы;

3) установить несколько бесплатных плагинов;

4) создать всливающее окно после пребывания на сайте 10 мин. - окно, что предлагает специальные условия обслуживания;

5) На главную выводим статьи, что выбрал админ;

6) На главной создать слайдер с возможностью добавлять (создавать) новые банеры в админке.

Интересуют исполнители только с рейтингом.

Прошу писать:

1. Стоимость работы;

2. Срок разработки;

3. Когда готовы приступить к работе. 

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
o_shcherb
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад
$250
20 дней
Отличный исполнитель. Правки без лишних нервов. Все грамотно и в срок. Комуникация без пропаданий.
Александр, отличный заказчик. Все на высшем уровне, спасибо за сотрудничество!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!
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