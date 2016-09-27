Доработак модуля заказов на wordpress

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка183 просмотра
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Добрый день! 

Необходимо внести доработки изложенные в файле: 

https://docs.google.com/document/d/14IyMAaplwyRTRGXLRSsnN7qMVgwJUE0AXxqe8GLmYlI/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС.

В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта

WordPress
7 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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