Доработать готовый плагин бронирования WordPress

Привет всем, нужен программист [b]Bitrix[/b] который сможет реализовать следующую задачу по сортировке на старнчика каталогов (фильтров) интернет магазина: Есть к примеру фильтр https://zlato.ua/ru/f-wedding_design-rings/ есть возможность выбрать размер и получится страничка https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ такого вида. На страничке https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ выведена сортировка ...
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Здравствуйте, необходимо на готовом шаблоне и плагине он лайн бронирования добавить кнопку оплаты и добавить функцию произвольного выбора времени, подробнее по телефону, скайпу и тд
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