Создать интеркативную карту

Здравствуйте, нужно забрать форму калькулятора расчета стоимости дизайн и логику расчета с чужого сайта и перенести на wordpress сайт. чтобы у нас на сайте это так же работало Оплата — Яндекс.Деньги или безопасная сделку. ======================================================== Ссылка калькулятора в лс. По возможности ...