Создать интеркативную карту

Привет всем, нужен программист [b]Bitrix[/b] который сможет реализовать следующую задачу по сортировке на старнчика каталогов (фильтров) интернет магазина: Есть к примеру фильтр https://zlato.ua/ru/f-wedding_design-rings/ есть возможность выбрать размер и получится страничка https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ такого вида. На страничке https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ выведена сортировка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт www.rosneft.ru/
Если пролистать вниз, то можно увидеть карту joxi.ru/vAWX8g8fkvKBGr
Нужно создать подобную, только будет "Вся география" + ещё 3 фильтра, в которых входят в общей сумме порядка 30ти объектов
Бюджет на всё – 1500 рублей
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