Добавить на сайт, построенный на CMS WIX.com, прогресс бар загрузки.

Задача состоит в следующем:

Есть сайт, построенный на CMS платформе WIX.com. Т.к. сайт американский, он очень долго грузиться, около 8 сек. Мне необходимо добавить на сайт прогресс-бар, который будет реализовываться в виде иконки загрузки, как, например, сделано на этом сайте - http://www.brakebillsu.com. Т.е. нужно, чтобы эта иконка показывала прогресс загрузки сайта в процентах и самое главное - экран с загрузкой должен появляться сразу в момент захода клиента на сайт. Подробности с личном разговоре.

Либо предложить варианты ускорения загрузки сайта через CDN. Попытки ускорить загрузки через CDN были, но ни к чему не привели. Проблема была в специфичности CMS.