serega119

Сергей serega119

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Платежный модуль для CMS InSales

    Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS InSales. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline.   Описание требований:   ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Модуль PayOnline для CMS OpenCard

    Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Opencart 2.3.0.2. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline. Описание требований: ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Платежный модуль для CMS Bitrix

    Необходимо реализовать модуль системы электронных платежейPayOnline для CMS Bitrix. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnlineи передавать данные, необходимые для формирования фискального чека.  ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка лэндинга.

    Сверстать и запрограммировать лэндинг, схожий по механике с http://payonline.ru/applepay/     В приложенном архиве: ∙ шрифты, desktopи web версии(папка ProximaNova); ∙ графика (папка images); ∙ интерактивный прототип лэндинга с ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка Лендинга

    Необходимо произвести верстку лендинга. Адаптивность не требуется. Исполнителю будет предоставлена HTML страницы, на основании которой необходимо будет заверстать только блок  . При верстке необходимо будет использовать только те стили, которые используются в ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Выполнить code review PayOnline SDK на PHP

    Основные требования. Проверить PHP код из SDK на: -         соответствие описанным в документации (API) методам и логике поведения процессов. -         наличие синтаксических ошибок/опечаток. -         наличие лишнего (не нужного) кода. -         наличие кода выполняющего не ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка платежного модуля (PayOnline) для CMS DLE

    ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS DLE. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline.  Описание требований: ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка платежного модуля (PayOnline) для CMS Ecwid

    ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Ecwid. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline.  Описание требований: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лэндинга

    Задача:  Верстка лендинга в соответствии с макетами: desktop и web версия.Верстка формы подачи заявки с передачей параметров.Переход на форму подачи заявки в четвертом экране со всех кнопок "Подключить Apple Pay" на лэндинге.В архиве:  ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка платежного модуля (PayOnline) для CMS Joomla.

    $200

    ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Joomla (Последние версии Joomshopping и Virtuemart). Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline.  ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка платежного модуля (PayOnline) для CMS Bitrix

    $150

    ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Bitrix. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline.  Описание требований: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка платежного модуля (PayOnline) для CMS Wordpress

    $250

    ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Wordpress. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline.  Описание требований: ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Платежный модуль для CMS Bitrix
Отличный заказчик, всегда на связи и готов помочь при возникновении проблем. Интересный проект. Продолжаем сотрудничество
Достаточно быстро, качественно. Обращусь еще раз. Рекомендую!
Ответный отзыв
www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Верстка лэндинга.
HTML
Как всегда предельно понятная постановка задачи, оперативная связь и мгновенная оплата. Продолжаем сотрудничество.
Все корректное и в срок. Как и всегда :)
Ответный отзыв
www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Верстка Лендинга
HTML
Работаем с Сергеем не первый раз, как всегда четкая постановка задачи, оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все адекватно, по ТЗ и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Верстка лэндинга
Отличный заказчик! Четкое задание, оплата без задержек. Приятно было иметь дело с Сергеем.
Работа была выполнена по ТЗ, в срок, качественно. Рекомендуем. Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
$200
10 баллов
8 лет назад
Разработка платежного модуля (PayOnline) для CMS Joomla.
Joomla
Отличный заказчик. Оплата в срок. Четкое т.з.. Рекомендую работать с Сергеем.
Быстро и профессионально.
Ответный отзыв
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