Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS InSales. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline. Описание требований: ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Opencart 2.3.0.2. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline. Описание требований: ...Завершен4 года назад
Необходимо реализовать модуль системы электронных платежейPayOnline для CMS Bitrix. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnlineи передавать данные, необходимые для формирования фискального чека. ...Завершен8 лет назад
Сверстать и запрограммировать лэндинг, схожий по механике с http://payonline.ru/applepay/ В приложенном архиве: ∙ шрифты, desktopи web версии(папка ProximaNova); ∙ графика (папка images); ∙ интерактивный прототип лэндинга с ...Завершен8 лет назад
Необходимо произвести верстку лендинга. Адаптивность не требуется. Исполнителю будет предоставлена HTML страницы, на основании которой необходимо будет заверстать только блок . При верстке необходимо будет использовать только те стили, которые используются в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Основные требования. Проверить PHP код из SDK на: - соответствие описанным в документации (API) методам и логике поведения процессов. - наличие синтаксических ошибок/опечаток. - наличие лишнего (не нужного) кода. - наличие кода выполняющего не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS DLE. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline. Описание требований: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Ecwid. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline. Описание требований: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Задача: Верстка лендинга в соответствии с макетами: desktop и web версия.Верстка формы подачи заявки с передачей параметров.Переход на форму подачи заявки в четвертом экране со всех кнопок "Подключить Apple Pay" на лэндинге.В архиве: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $200
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Joomla (Последние версии Joomshopping и Virtuemart). Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline. ...Завершен8 лет назад
- $150
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Bitrix. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline. Описание требований: ...Завершен8 лет назад
- $250
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Wordpress. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline. Описание требований: ...Завершен9 лет назад