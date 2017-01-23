Требуется адаптивная верстка натяжка на CMS динамичные элементы установка яндекс метрики и целей метрики Жду от Вас предложений.
Верстка лэндинга
Задача:
- Верстка лендинга в соответствии с макетами: desktop и web версия.
- Верстка формы подачи заявки с передачей параметров.
- Переход на форму подачи заявки в четвертом экране со всех кнопок "Подключить Apple Pay" на лэндинге.
- шрифты, desktop и web версии (папка fonts);
- графика адаптированная под retina и svg иконки (папка images);
- макеты PSD+PNG.
- (Архив будет выслан по запросу).
Обычный непрерывный скролл:
∙ 0–375px (макет 320x480(width 0–375).psd);
∙ 376–767px (макет 480x320(width 376–767).psd);
Поэкранный скролл:
∙ 768–1023px (макет 768x1024(width 768–1023).psd);
∙ 1024–1279px (макет 1024x768(width 1024–1279).psd);
∙ >1280px (макеты 1280x800(width 1280+).psd и 1920x1080(width 1280+).psd)
Дополнительная информация по запросу.
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