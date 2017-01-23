Верстка лэндинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок355 просмотров

Задача: 

  • Верстка лендинга в соответствии с макетами: desktop и web версия.
  • Верстка формы подачи заявки с передачей параметров.
  • Переход на форму подачи заявки в четвертом экране со всех кнопок "Подключить Apple Pay" на лэндинге.
В архиве: 

  • шрифты, desktop и web версии (папка fonts);
  • графика адаптированная под retina и svg иконки (папка images);
  • макеты PSD+PNG.
  • (Архив будет выслан по запросу).
Адаптивность (интервалы перестроения по ширине экрана): 

Обычный непрерывный скролл: 

∙ 0–375px (макет 320x480(width 0–375).psd); 

∙ 376–767px (макет 480x320(width 376–767).psd); 

Поэкранный скролл: 

∙ 768–1023px (макет 768x1024(width 768–1023).psd); 

∙ 1024–1279px (макет 1024x768(width 1024–1279).psd); 

∙ >1280px (макеты 1280x800(width 1280+).psd и 1920x1080(width 1280+).psd) 

Дополнительная информация по запросу. 

8 лет назад
serega119
Сергей 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$45
2 дня
Работа была выполнена по ТЗ, в срок, качественно. Рекомендуем. Отличный исполнитель.
Отличный заказчик! Четкое задание, оплата без задержек. Приятно было иметь дело с Сергеем.

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад