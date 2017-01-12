Есть сайт http://mztour.ru. Нужно сделать адаптивную верстку 3 внутренних страниц. Дизайн страниц прикрепил. Картинок много так как подробно показано как должен работать скрипт в форме и отображаться дополнительные элементы. Ajax(серверную часть) реализовывать не нужно, только клиентскую часть
Сверстать и натянуть адаптив для сайта на ruby on rails
Всем привет!
Есть сайт на ruby on rails на Spree.
Нужно сделать адаптив. Дизайны есть.
Дизайн не сложный.
Буду рад найти адекватного исполнителя.
В ответе указывайте примерную стоимость пожалуйста.
Исполнителя выберу оперативно.
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