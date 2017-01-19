Есть сайт на modx по моим макетам нужно заменить дизайн

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  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка109 просмотров

Есть сайт на modx по моим макетам нужно заменить дизайн подробности исполнителю 

MODX
8 лет назад
Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$180
7 дней
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Заявки фрилансеров

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад

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