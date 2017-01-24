Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки312 просмотров

Подробности в личке

8 лет назад
FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kiddodo
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
2 дня
Рекомендую Максима как ответственного исполнителя, и хорошего человека. Проблем не было, все было сделано как нужно! Чему я очень рад. Если нужна будет верстка, я обращусь к нему еще раз!
Все круто. Быстро справились, оплата вовремя, рекомендую!

Заявки фрилансеров

kiddodo
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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