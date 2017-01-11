Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Требуется создать HTML код для вывода последних загруженных фотографий в инстаграм. Выглядеть должно вот так- http://estonianna.com/?page_id=2753 Особенность заключается в том, что вставлять будете не вы- мне нужен только ...
Создание мобильной версии сайта
Необходимо создать адаптивную мобильную версию сайта (psprt.ru). Необходимо создать два шаблона, для главной и одной внутренней страницей с расписанием сеансов. Возможно решение только через CSS
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