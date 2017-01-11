Адаптивная верстка

Ищу ответственного и шустрого исполнителя для верстки корпоративного сайта-каталога, который будет увлечен проектом, регулярно держаться на связи и не бояться задавать вопросы в спорных моментах. Интересуют взрослые, адекватные люди с портфолио и нормальные в общении.

Требуется адаптивная, валидная верстка (проверка по валидатору validator.w3.org). Проверяю тщательно на всех платформах, устройствах и браузерах (Chrome, Opera, Firefox, Safari, Explorer, Edge – совсем древние версии прощаются).

Макеты выполнены под стандарт Bootstrap'а. Подготовлены для всех страниц, в ширине 1920px (1170px) для десктопа и 320 для мобильных устройств (примеры во вложении).

Никаких сложных и необычных элементов нет, проблем возникнуть не должно.

Срок выполнения до двух недель. (+ скидка на праздники + неделя на доработки косяков)

Оплата поэтапно. По стоимости и порядку оплаты – скину понравившимся кандидатам индивидуально макеты для оценки – рассмотрю ваши предложения. Со средними ценами знаком, бюджет имеется.