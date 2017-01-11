Адаптивная Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок298 просмотров

Ищу ответственного и шустрого исполнителя для верстки корпоративного сайта-каталога, который будет увлечен проектом, регулярно держаться на связи и не бояться задавать вопросы в спорных моментах. Интересуют взрослые, адекватные люди с портфолио и нормальные в общении. 

Требуется адаптивная, валидная верстка (проверка по валидатору validator.w3.org). Проверяю тщательно на всех платформах, устройствах и браузерах (Chrome, Opera, Firefox, Safari, Explorer, Edge – совсем древние версии прощаются).  

Макеты выполнены под стандарт Bootstrap'а. Подготовлены для всех страниц, в ширине 1920px (1170px) для десктопа и 320 для мобильных устройств (примеры во вложении).  

Никаких сложных и необычных элементов нет, проблем возникнуть не должно. 

Срок выполнения до двух недель. (+ скидка на праздники + неделя на доработки косяков)  

Оплата поэтапно. По стоимости и порядку оплаты – скину понравившимся кандидатам индивидуально макеты для оценки – рассмотрю ваши предложения. Со средними ценами знаком, бюджет имеется. 

8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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