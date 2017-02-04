Верстка мобильной версии для существующего сайта

Для сайта only-mini точка ru нужно разработать мобильную верстку согласно приложенному проекту.

Новые css файлы(и картинки, если нужны) для мобильной версии должна подключаться к существующей верстке с минимальным редактированием существующего html кода.

Каждый случай внесения изменений в html должен быть обоснован. Десктопная версия после таких изменений не должна визуально измениться.

Обязательным условием успешного выполнения проекта является установка на сайт и правильное отображение, а также успешное прохождение теста https://search.google.com/search-console/mobile-friendly

В эскизах - типовые страницы, не точный дизайн, а эскиз, состав и расположение элементов, неуказанные на них элементы десктопной версии на других страница также должны отображаться правильно. Некритичные изменения в них допустимы.

Необходима версия для мобильных телефонов, в вертикальной(ширина до 400) ориентации. Свыше 400(горизонтальная ориентация) - обычная версия.

Работа без предоплаты. В заявках обязательно указывайте сроки и стоимость.