Верстка мобильной версии для существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок228 просмотров

Для сайта only-mini точка ru нужно разработать мобильную верстку согласно приложенному проекту.

Новые css файлы(и картинки, если нужны) для мобильной версии должна подключаться к существующей верстке с минимальным редактированием существующего html кода.

Каждый случай внесения изменений в html должен быть обоснован. Десктопная версия  после таких изменений не должна визуально измениться.

Обязательным условием успешного выполнения проекта является установка на сайт и правильное отображение, а также  успешное прохождение теста https://search.google.com/search-console/mobile-friendly

В эскизах - типовые страницы, не точный дизайн, а эскиз, состав и расположение элементов, неуказанные на них элементы десктопной версии на других страница также должны отображаться правильно. Некритичные изменения в них допустимы.

Необходима версия для мобильных телефонов, в вертикальной(ширина до 400) ориентации. Свыше 400(горизонтальная ориентация) - обычная версия.

Работа без предоплаты. В заявках обязательно указывайте сроки и стоимость.

CSSHTML
8 лет назад
akj82
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

llyakh
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$80
3 дня
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Заявки фрилансеров

llyakh
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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