Верстка Web приложения

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок168 просмотров

Требования к проекту.

Идеальный вариант:

1) Все наверстано с помощью jsx компонентов.

2) В качестве препроцессора используется SCSS.

3) Максимальное количество анимации спомощью CSS3 методов.

4) Если понадобится анимация с помощью js,она будет выполнена с использованием хороших ReactJS библиотек для анимации. Например react-motion.

Хороший вариант:

1) Все наверстано на HTML.

2) В качестве препроцессора используется SCSS.

3) Максимальное количество анимации спомощью CSS3 методов.

4) Если понадобится анимация с помощью js,она будет выполнена с использованием независимых от jQuery, jQueryUI итому подобного отстоя, библиотек.

Продолжительность проекта - до мая месяца.

Немного о проекте:

Верстка Web-приложения\сайта для продажи техно-скутеров.

HTMLJavaScriptjQuerySCSS
8 лет назад
kisarchik
34 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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