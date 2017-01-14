Сверстать заглушку (сайт в разработке)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок196 просмотров

Необходимо сверстать заглушку (сайт в разработке).

Исходники в psd

https://yadi.sk/d/YqdqxW1-38fNXR

На заглушке будет три кнопки (две с вызовом формы обратной связи, одна ведет на скачивание брифа)

В заявке указывайте сроки и сумму.

8 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

codejs_pro
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-3)
8 лет назад
$20
2 дня
Очень хороший исполнитель) Я доволен) Все выполнено как надо. Однозначно рекомендую!
Четкое техническое задание, оплата за работу выполнена вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

codejs_pro
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-3)
8 лет назад

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