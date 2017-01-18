Адаптивная верстка 3 страницы

Добрый день.

Требуется сверстать три страницы сайта

1) Главная (на главной сделать один эффект - при наведении курсора на картинку она должна плавно деформироваться чуть-чуть в перспективе (друг под другом 2-3 картинки и они деформируются в разные стороны)

2) Галерея работ ( по центру большое фото, на верху превьюшки по клику на которые большое фото меняется)

3) Контакты ( форма отправки данных на имейл)

Минимальная ширина сайта 980pix

Укажите пожалуйста максимальный срок и цену.