Адаптивная верстка 3 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок183 просмотра

Добрый день. 

Требуется сверстать три страницы сайта

1) Главная (на главной сделать один эффект - при наведении курсора на картинку она должна плавно деформироваться чуть-чуть в перспективе (друг под другом 2-3 картинки и они деформируются в разные стороны) 

2) Галерея работ ( по центру большое фото, на верху превьюшки по клику на которые большое фото меняется) 

3) Контакты ( форма отправки данных на имейл) 

Минимальная ширина сайта 980pix 

Укажите пожалуйста максимальный срок и цену. 

8 лет назад
Dropper
Павел 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vlad248
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
23 отзыва
8 лет назад
$100
2 дня
Крайне доволен работой с Владом. Всегда на связи, отвечает подробно на все вопросы, предлагает решения. Обязательно буду работать с ним и дальше. Рекомендую!
Все отлично, рекомендую как порядочного заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

vlad248
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
23 отзыва
8 лет назад

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