Подробности в личке
Вставка значков соц сетей Поделиться внизу элементов
На сайте (Битрикс, Сарта) в элементы инфоблоков (новости, анонсы мероприятий, заведения, туры и пр.) внизу страницы нужно вставить кнопки соц сетей Поделиться с друзьями (Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Фейсбук, Мой мир, Гугл, в том числе китайские: Weibo, Weixin, Qzone - они уже стоят на сайте, можно взять аналогичный код).
Таким образом пользователи могут поделиться материалом в своих аккаунтах
Заявки фрилансеров
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