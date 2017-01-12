Вставка значков соц сетей Поделиться внизу элементов

На сайте (Битрикс, Сарта) в элементы инфоблоков (новости, анонсы мероприятий, заведения, туры и пр.) внизу страницы нужно вставить кнопки соц сетей Поделиться с друзьями (Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Фейсбук, Мой мир, Гугл, в том числе китайские: Weibo, Weixin, Qzone - они уже стоят на сайте, можно взять аналогичный код).

Таким образом пользователи могут поделиться материалом в своих аккаунтах