Требуется верстальщик-программсит

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок177 просмотров

Необходимо оживить дизайн сайта по макету.

Движок: верстка под OpenCart

В качестве фреймворка можно использовать Bootstrap

Верстка должна быть кроссбраузернной и корректно отображаться 

в последних версиях браузеров Chrome, Opera, FF, IE. Так же 

необходимо соблюдать семантику кода, названия блоков и изображений 

должны быть осмысленными.

Работы, которые необходимо выполнить:

1. Адаптив

2. Настроеная админ панель

3. Подключить сервис АстраФИт

4. Регистрация на сайте через соц. сети

5. Имитация людей онлайн. Счетчик (по примеру в макете)

6. Видимость цен открывается после регистрации пользователя на сайте

7. Фильтр товаров.

И все остальное что указанно, визуализированно в макете.

Работа по проекту начнется в средине-конце марта.

От вас требуется цена, сроки и дополнительные вопросы по проекту

которые наверняка у вас возникли.

BootstrapOpencart
8 лет назад
pushkaroman
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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