Добрый день. Требуется сверстать три страницы сайта 1) Главная (на главной сделать один эффект - при наведении курсора на картинку она должна плавно деформироваться чуть-чуть в перспективе (друг под ...
Требуется верстальщик-программсит
Необходимо оживить дизайн сайта по макету.
Движок: верстка под OpenCart
В качестве фреймворка можно использовать Bootstrap
Верстка должна быть кроссбраузернной и корректно отображаться
в последних версиях браузеров Chrome, Opera, FF, IE. Так же
необходимо соблюдать семантику кода, названия блоков и изображений
должны быть осмысленными.
Работы, которые необходимо выполнить:
1. Адаптив
2. Настроеная админ панель
3. Подключить сервис АстраФИт
4. Регистрация на сайте через соц. сети
5. Имитация людей онлайн. Счетчик (по примеру в макете)
6. Видимость цен открывается после регистрации пользователя на сайте
7. Фильтр товаров.
И все остальное что указанно, визуализированно в макете.
Работа по проекту начнется в средине-конце марта.
От вас требуется цена, сроки и дополнительные вопросы по проекту
которые наверняка у вас возникли.
Заявки фрилансеров
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