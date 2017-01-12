Требуется верстальщик-программсит

Необходимо оживить дизайн сайта по макету.

Движок: верстка под OpenCart

В качестве фреймворка можно использовать Bootstrap

Верстка должна быть кроссбраузернной и корректно отображаться

в последних версиях браузеров Chrome, Opera, FF, IE. Так же

необходимо соблюдать семантику кода, названия блоков и изображений

должны быть осмысленными.

Работы, которые необходимо выполнить:

1. Адаптив

2. Настроеная админ панель

3. Подключить сервис АстраФИт

4. Регистрация на сайте через соц. сети

5. Имитация людей онлайн. Счетчик (по примеру в макете)

6. Видимость цен открывается после регистрации пользователя на сайте

7. Фильтр товаров.

И все остальное что указанно, визуализированно в макете.

Работа по проекту начнется в средине-конце марта.

От вас требуется цена, сроки и дополнительные вопросы по проекту

которые наверняка у вас возникли.