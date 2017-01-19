Верстка

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Завершен21 заявка335 просмотров

Сделать верстку для сайта.

Всего 14 страниц.

Верстка должна быть адаптивной.

8 лет назад
sirzhant
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$180
4 дня
Все отлично. Верстка качественная. Правки внесены быстро. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Четкое тз, быстрый ответ, моментальная оплата Однозначно рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад