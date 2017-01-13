Сделать адаптивную верстку информационного портала.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок281 просмотр

По PSD макетам необходимо сделать адаптивную верстку 11-и страниц сайта.

Макеты по ссылке https://yadi.sk/d/yGC0l-uK38kh8Y

8 лет назад
friench
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
$950
14 дней
Александр, выполнил задание в очень сжатые сроки, всегда оставался на связи. Работа сделана качественно, на высшем уровне. Рекомендую!
Интересный проект, с очень сжатыми сроками. Вера Андрея в меня мне очень помогла! Благодарен за дополнительную поддержку, приятно работать! ;) Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад

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