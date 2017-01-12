Нужен верстальщик.

Есть сайт http://mztour.ru. Нужно сделать адаптивную верстку 3 внутренних страниц. Дизайн страниц прикрепил. Картинок много так как подробно показано как должен работать скрипт в форме и отображаться дополнительные элементы. Ajax(серверную часть) реализовывать не нужно, только клиентскую часть