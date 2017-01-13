Требования:— Уверенная работа с HTML и CSS.— Умение верстать адаптивно

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок476 просмотров

Требования:— Уверенная работа с HTML и CSS.— Умение верстать адаптивно и кроссбраузерно.— Понимание основ работы с JavaScript и его библиотеками.— Опыт работы с Bootstrap.— Умение писать структурированный код.— Желание учиться и разбираться в новых для Вас вещах.Плюсом будет:— Понимание БЭМ.— Базовые знания PHP.— Понимание MVC (нужно будет работать прямо на OpenCart, заменяя одну верстку на другую).Мы ищем людей, которые смогут стать частью нашей команды, увлеченных своей работой. Если Вы заинтересовались нашим объявлением, то пожалуйста заполните эту форму http://goo.gl/forms/Xe1ld5jq6zYkknVI2

BootstrapCSSHTMLJavaScriptOpencartPHP
8 лет назад
Nisanovcorp
Нисан 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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