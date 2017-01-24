Требуется сверстать страницу по дизайну и реализовать отправку писем

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок228 просмотров

Добрый день. Необходимо сделать статический сайт (+ отправка писем) и накопление адресов. 

Дизайн в приложении. 

Полное ТЗ по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1mpN-Nu1mGhBFiQpDhl_4d5Ts63ADMaCRq8xCH3tLgdM/edit?usp=sharing

Код должен быть четкий и понятный. В рамках проекта могут быть доп правки на 5-10%

Оплата по факту либо БС. 

Срок до Вторника. 

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

ramengel
Шафиев 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$40
3 дня
Работали по проекту создания бюджетного лендинга. Талех продемонстрировал навыки объектно-ориентированной разработки на PHP, знания java-script, html и СSS. С задачей справился вовремя. Все найденные пожелания и замечания были устранены незамедлительно. Рекомендую
Дмитрий очень опытный в своём деле человек, может чётко и грамотно объяснить задачу, пунктуален, всегда на связи, быстрая проверка работы и своевременная оплата. В общение очень вежлив и тактичен. Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству !

Заявки фрилансеров

ramengel
Шафиев 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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