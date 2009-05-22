Ответственность и пунктуальность – это мое кредо.
С удовольствием буду сотрудничать с адекватным и щедрым работодателем.
Специализации: рерайтинг, копирайтинг, постинг и модерирование, написание уникальных статей с использованием ключевых слов.
Портфолио
- Свадебная романтика. Как провести брачную ночь266 просмотров
- Меню свадебного стола в ресторане243 просмотра
- Новинка образовательной робототехники, робот Gemin152 просмотра
- Новогодняя школа Самоделкина178 просмотров
- Наполнение и обновление каталога отелей142 просмотра
- Как правильно выбрать газонокосилку154 просмотра
- Что мы знаем о псориазе214 просмотров
- Псориаз и секс240 просмотров
- Обязанности свидетельницы на свадьбе136 просмотров
- Полная невеста имеет право на счастье158 просмотров
- Как заказать свадебный торт242 просмотра
- Фотография продлевает жизнь187 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
15 лет назад
В восторге от сотрудничества с Еленой! Чёткое понимание задачи, безупречное выполнение, всё очень быстро и качественно. С удовольствием буду работать с Еленой и дальше!
Ответный отзыв
Ирина прекрасный заказчик, хороший человек, приятный собеседник. Четкое задание, своевременная оплата, я очень довольна, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.+
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#928