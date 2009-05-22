Gemava

Елена Дудко Gemava

 
50 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Ответственность и пунктуальность – это мое кредо.

С удовольствием буду сотрудничать с адекватным и щедрым работодателем.

Специализации: рерайтинг, копирайтинг, постинг и модерирование, написание уникальных статей с использованием ключевых слов.

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Отзывы заказчиков
Terra1970
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Рерайтинг статей
В восторге от сотрудничества с Еленой! Чёткое понимание задачи, безупречное выполнение, всё очень быстро и качественно. С удовольствием буду работать с Еленой и дальше!
Ирина прекрасный заказчик, хороший человек, приятный собеседник. Четкое задание, своевременная оплата, я очень довольна, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.+
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#928