zver777

Максим Петров zver777

 
41 годБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
HelenNewborn
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Рерайт статей
Отличный заказчик. Заказы были на рерайт описания фильмов, компьютерных программ. Оплату производил сразу после получения выполненного заказа. Осталась довольна. Рекомендую.
Исполнитель очень понравился. Работу выполняет всегда в срок. Уникальность текстов на высоте. Всем рекомендую.
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