Нужен недорогой рерайт статей на авто тематику.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно на JavaScript сделать ротатор других Java скриптов. Надо, чтобы заменять скрипты было легко и понятно. Желательно, чтобы записывалось в кукис какой скрипт уже показывался и использовать другие.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен рерайт описаний к программам. Планирую на долговременное сотрудничество. Главнй критерий оценки - уникальность. Предпочтение отдаю тем, кто меньше запросит.Редактирование и Корректура32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Надо привлечь пользователей на нулевой почтовик. Пишите ваши цены за 1 привлечённого пользователя. P.S. За привлечение рекламодателей готов платить в разы больше.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен красивый шаблон скрипт ZmailCasher V2Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть нулевой варез сайт: http://warezostrov.ru/ Нужно привлечь на него людей которые будут постить на нём свои новости. Оплата после того как на сайте появится не менее 1000 новостей.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад