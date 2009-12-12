Для Зарко Александра

$24
КопирайтингЗавершен2 заявки210 просмотров
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Проект для Зарко Александра.

4 статьи, по 1500 зн (с пробелами) - 6$ за статью.

14 лет назад
AlexeyRomanov
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Sallivan
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$24
2 дня
Александр без задержек написал превосходные статьи, качество текста очень порадовало! С пониманием отнесся к задержке обещанного заказа.
Рекомендую.
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