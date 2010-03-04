Тезисы-гарантии

В раздел сайта web-студии "Почему мы?" есть отсебянаписанный текст. Там и преимущества студии, и гарантии - все вместе и много текста. Надо превратить этот текст в очень краткие, четкие, понятные тезисы. К каждому потом дизайнер подберет иконку. С вас только текст.

Итак, задача: текст (тезисы) ДОЛЖНЫ УБИВАТЬ КЛИЕНТА НАПОВАЛ.

Это САМЫЙ ГЛАВНЫЙ раздел на сайте. От его оформления/содержения будет зависеть склонность/или отказ клиента к покупке услуг студии, поэтому надо, чтобы увидя этот раздел, сомневающийся клиент сделал свой выбор в нашу пользу.

Переписку ведем в привате. БЕЗ предоплаты (см. мои отзывы). Оплата по WM.

Выполнение этого проекта очень важно, готов оплатить сверх за отличное же его исполнение.

Спасибо.