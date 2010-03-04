Необходимо написать краткие инструкции по организации приема электронных платежей на сайте. Нужно кратко и емко изложить основные принципы, плюсы и минусы, шаги по работе с системами по отдельности: -WebMoney (WMZ,WMR,WMU,WMB,WMG,WMG) -RBK ...
Тезисы-гарантии
В раздел сайта web-студии "Почему мы?" есть отсебянаписанный текст. Там и преимущества студии, и гарантии - все вместе и много текста. Надо превратить этот текст в очень краткие, четкие, понятные тезисы. К каждому потом дизайнер подберет иконку. С вас только текст.
Итак, задача: текст (тезисы) ДОЛЖНЫ УБИВАТЬ КЛИЕНТА НАПОВАЛ.
Это САМЫЙ ГЛАВНЫЙ раздел на сайте. От его оформления/содержения будет зависеть склонность/или отказ клиента к покупке услуг студии, поэтому надо, чтобы увидя этот раздел, сомневающийся клиент сделал свой выбор в нашу пользу.
Переписку ведем в привате. БЕЗ предоплаты (см. мои отзывы). Оплата по WM.
Выполнение этого проекта очень важно, готов оплатить сверх за отличное же его исполнение.
Спасибо.
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