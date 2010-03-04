Тезисы-гарантии

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Завершен14 заявок388 просмотров

В раздел сайта web-студии "Почему мы?" есть отсебянаписанный текст. Там и преимущества студии, и гарантии - все вместе и много текста. Надо превратить этот текст в очень краткие, четкие, понятные тезисы. К каждому потом дизайнер подберет иконку. С вас только текст.

Итак, задача: текст (тезисы) ДОЛЖНЫ УБИВАТЬ КЛИЕНТА НАПОВАЛ.

Это САМЫЙ ГЛАВНЫЙ раздел на сайте. От его оформления/содержения будет зависеть склонность/или отказ клиента к покупке услуг студии, поэтому надо, чтобы увидя этот раздел, сомневающийся клиент сделал свой выбор в нашу пользу.

Переписку ведем в привате. БЕЗ предоплаты (см. мои отзывы). Оплата по WM.

Выполнение этого проекта очень важно, готов оплатить сверх за отличное же его исполнение.

Спасибо.

15 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
18 дней назад
15 лет назад
$10
2 дня
Было очень приятно посотрудничать с Алиной, хорошая работа, спасибо!
От работы только положительные впечатления. Оплата своевременная. Благодарю.

Заявки фрилансеров

Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
18 дней назад
15 лет назад

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