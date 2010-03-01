Сайт будет запущен через несколько дней! Нужны новости и статьи! http://makepreview.com/15904531061229134709 - вот дизайн и инфа о компании сайт производителя info-global.pl
2 заметки
Необходимо написать 2 заметки (возможно, впоследствии еще 2). Должны быть написаны о всем правилам SEO. При этом статьи д.б. читабельными. Размер каждой заметки в р-не 2000 знаков. +- 10%.
Тематика: "Ламинат в Киеве" (ключевики: ламинат, ламинат Киев), "Паркетная доска" (паркетная доска, укладка паркетной доски).
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Заявки фрилансеров
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