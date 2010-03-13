Копирайт на английском. Переводы нем, фр, ит, исп.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок455 просмотров

Доброго дня, уважаемые исполнители!

Для нового крупного проекта по продаже элитной недвижимости на курортах европейских стран требуется копирайт на англикйском языке и профессиональный перевод этого контента и рекламных материалов на немецкий, францкзский, итальянский, испанский, португальский, датский, финский и голландский языки.

Необходимо в деталях расписать контент для 2х сайтов сателитов, написать коммерческое предложение, разработать рекламные материалы и проспекты, разработать концепцию продвижения продуктов. Все по ТЗ и на английском языке. После принятия материала, его необходимо профессионально перевести на вышеуказанные языки.

- Срок исполнения работ - 2-3 недели, не более.

- Оплата - банковский перевод из Германии, сервис безопасных сделок, Вебмани, ПэйПэл (другие варианты обсуждаемы), по факту исполнения.

- Предоплата возможна, не более 30% от оговоренной суммы. (Только исполнителям с отзывами и репутацией)

- Все детали и сдача работ утверждается нашим руководством.

- Возможно подписание контракта.

Предполагаемый объем материалов - 70-80 тыс. знаков с пробелами.

Как уже говорилось выше, мы предоставим подробное техническое задание (ТЗ)

Для нас очень желательно найти команду исполнителей, а не отдельных копирайтеров и переводчиков (хотя и такой вариант возможен), чтобы не тратить время на обсуждение деталей ТЗ с каждым новым исполнителем.

Мы гарантируем достойную оплату в оговоренный срок и возможное сотрудничество в будущем, так как в месяц мы реализуем 1-2 крупных проекта.

Просьба подробно описывать Ваши навыки, указывать ссылки на портфолио и указывать цены за 1 тыс. знаков копирайта и перевода на каждый конкретный язык.

Желательный способ общения - msn, icq, skype

С нетерпением ждем Ваших предложений!

15 лет назад
Lokos_LTD
Фикера 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
15 лет назад
$1800
14 дней
Команда Антона показала высокий профессионализм в исполнении нашего проекта, все поставленные задачи были выполнены на высочайшем уровне и были сданы на 5 дней раньше оговоренного срока, что очень порадовало! Сам Антон оказался великолепным организатором и сумел настроить копирайтеров, переводчкиов, дизайнеров на один лад по нашему проекту! Приятный в общении молодой человек. Спасибо за отличную работу, непременно обратимся еще !
Нет слов чтобы описать, как я доволен сотрудничеством со Стасом и их компанией. Давно уже не встречал такого четкого ТЗ и дополнительных поясненений по любому вопросу в рабочем процессе. Весьма грамотный и деловой подход, быстрое соглосование всех технических моментов. Моментальная оплата после сдачи и принятия работы, а так же существенная предоплата! Очень надеюсь на продолжительное сотрудничество с данной компанией! РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
15 лет назад

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