Копирайт на английском. Переводы нем, фр, ит, исп.

Доброго дня, уважаемые исполнители!

Для нового крупного проекта по продаже элитной недвижимости на курортах европейских стран требуется копирайт на англикйском языке и профессиональный перевод этого контента и рекламных материалов на немецкий, францкзский, итальянский, испанский, португальский, датский, финский и голландский языки.

Необходимо в деталях расписать контент для 2х сайтов сателитов, написать коммерческое предложение, разработать рекламные материалы и проспекты, разработать концепцию продвижения продуктов. Все по ТЗ и на английском языке. После принятия материала, его необходимо профессионально перевести на вышеуказанные языки.

- Срок исполнения работ - 2-3 недели, не более.

- Оплата - банковский перевод из Германии, сервис безопасных сделок, Вебмани, ПэйПэл (другие варианты обсуждаемы), по факту исполнения.

- Предоплата возможна, не более 30% от оговоренной суммы. (Только исполнителям с отзывами и репутацией)

- Все детали и сдача работ утверждается нашим руководством.

- Возможно подписание контракта.

Предполагаемый объем материалов - 70-80 тыс. знаков с пробелами.

Как уже говорилось выше, мы предоставим подробное техническое задание (ТЗ)

Для нас очень желательно найти команду исполнителей, а не отдельных копирайтеров и переводчиков (хотя и такой вариант возможен), чтобы не тратить время на обсуждение деталей ТЗ с каждым новым исполнителем.

Мы гарантируем достойную оплату в оговоренный срок и возможное сотрудничество в будущем, так как в месяц мы реализуем 1-2 крупных проекта.

Просьба подробно описывать Ваши навыки, указывать ссылки на портфолио и указывать цены за 1 тыс. знаков копирайта и перевода на каждый конкретный язык.

Желательный способ общения - msn, icq, skype

С нетерпением ждем Ваших предложений!