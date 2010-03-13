Написание 2-3 х уникальных статей о продукции и о разделе применение Тема- флуоресцентные и невидимые краски Объем 1500 -1700 символов Точное тех задание после выбора исполнителя. ...
Копирайт на английском. Переводы нем, фр, ит, исп.
Доброго дня, уважаемые исполнители!
Для нового крупного проекта по продаже элитной недвижимости на курортах европейских стран требуется копирайт на англикйском языке и профессиональный перевод этого контента и рекламных материалов на немецкий, францкзский, итальянский, испанский, португальский, датский, финский и голландский языки.
Необходимо в деталях расписать контент для 2х сайтов сателитов, написать коммерческое предложение, разработать рекламные материалы и проспекты, разработать концепцию продвижения продуктов. Все по ТЗ и на английском языке. После принятия материала, его необходимо профессионально перевести на вышеуказанные языки.
- Срок исполнения работ - 2-3 недели, не более.
- Оплата - банковский перевод из Германии, сервис безопасных сделок, Вебмани, ПэйПэл (другие варианты обсуждаемы), по факту исполнения.
- Предоплата возможна, не более 30% от оговоренной суммы. (Только исполнителям с отзывами и репутацией)
- Все детали и сдача работ утверждается нашим руководством.
- Возможно подписание контракта.
Предполагаемый объем материалов - 70-80 тыс. знаков с пробелами.
Как уже говорилось выше, мы предоставим подробное техническое задание (ТЗ)
Для нас очень желательно найти команду исполнителей, а не отдельных копирайтеров и переводчиков (хотя и такой вариант возможен), чтобы не тратить время на обсуждение деталей ТЗ с каждым новым исполнителем.
Мы гарантируем достойную оплату в оговоренный срок и возможное сотрудничество в будущем, так как в месяц мы реализуем 1-2 крупных проекта.
Просьба подробно описывать Ваши навыки, указывать ссылки на портфолио и указывать цены за 1 тыс. знаков копирайта и перевода на каждый конкретный язык.
Желательный способ общения - msn, icq, skype
С нетерпением ждем Ваших предложений!
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