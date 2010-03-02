20 статей для сайта фирмы

Тематики: кованые изделия, алюминиевые конструкции. тексты нужны для сайта http://alkov-nsk.ru/

размер: 1000-1200 знаков.

текст должен быть уникальный, не обязательно "из головы", достаточно творчески переработать уже имеющиеся в сети материалы. к тексту должна прилагаться подходящая по теме картинка, желательно с забугорного сайта (чтобы яндекс ее не знал).

бюджет скромный, так что предложения дороже, чем 1 долл за статью, не рассматриваются.