Обзор партнерской программы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки153 просмотра

Требуется написать обзор партнерской программы медицинской тематики.

Рекламируемый ресурс - partnerka-medicina.ru

Требуется употребление в обзоре Всех ключевых выражений:

1) партнерская программа медицина;

2) медицинская партнерская программа

3) медицинская партнерка;

4) партнерская программа медицинской тематики;

Можно использовать различные падежи и склонения для улучшения читабельности текста (варианты в предложенных ссылках).

Ссылками из этих ключевых выражений могут быть 3-4 любые выражения из предложенных. Причем присутствие первого ключевого выражения (партнерская программа медицина) обязательно! Варианты ссылок, которые начинаются с заглавной буквы пишите в начале предложения!

Они должны быть выделены жирным шрифтом.

Размер обзора от 4500 до 15000 символов.

Внимание! Не копировать текст с сайта partnerka-medicina.ru - пишите своими словами.

Текст должен быть уникальным.

Не принимаются обзоры с сайтов, с которых уже писались обзоры для сайта partnerka-medicina.ru

Пишите цены, срок. Возможно длительное сотрудничество по такому виду работы.

15 лет назад
websasha
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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