Задача :Найти интересную информацию по заданной заказчиком теме на страницах немецкого интернета. Перевести с немецкого найденную по указанной теме инфу, изложить на своими словами на хорошем русском языке. Статья по 5-6 тыс знаков. ...
Обзор партнерской программы
Требуется написать обзор партнерской программы медицинской тематики.
Рекламируемый ресурс - partnerka-medicina.ru
Требуется употребление в обзоре Всех ключевых выражений:
1) партнерская программа медицина;
2) медицинская партнерская программа
3) медицинская партнерка;
4) партнерская программа медицинской тематики;
Можно использовать различные падежи и склонения для улучшения читабельности текста (варианты в предложенных ссылках).
Ссылками из этих ключевых выражений могут быть 3-4 любые выражения из предложенных. Причем присутствие первого ключевого выражения (партнерская программа медицина) обязательно! Варианты ссылок, которые начинаются с заглавной буквы пишите в начале предложения!
Они должны быть выделены жирным шрифтом.
Размер обзора от 4500 до 15000 символов.
Внимание! Не копировать текст с сайта partnerka-medicina.ru - пишите своими словами.
Текст должен быть уникальным.
Не принимаются обзоры с сайтов, с которых уже писались обзоры для сайта partnerka-medicina.ru
Пишите цены, срок. Возможно длительное сотрудничество по такому виду работы.
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