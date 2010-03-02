Качественный рерайт с немецкого языка на русский

Задача :Найти интересную информацию по заданной заказчиком теме на страницах немецкого интернета.

Перевести с немецкого найденную по указанной теме инфу, изложить на своими словами на хорошем русском языке.

Статья по 5-6 тыс знаков. Срок - сутки

Готов выслушать Ваши предложения по цене и срокам.

Тема такая:

Обзор немецкой прессы. Журналы : Spiegl Fokus Stern

Необходимо отобрать материалы из последних выпусков упомянутых журналов. Скомпоновать эти материалы в общую статью объемом - 5-6тыс. знаков. Материалы должны быть интересны русскоязычным жителям Германии.