Нужно 10 продающих текстов на тему "шины б\у" для размещения на досках объявлений и форумах. Объем до 500 знаков каждый. Оплата только Я.Деньгами.
Качественный рерайт с немецкого языка на русский
Задача :Найти интересную информацию по заданной заказчиком теме на страницах немецкого интернета.
Перевести с немецкого найденную по указанной теме инфу, изложить на своими словами на хорошем русском языке.
Статья по 5-6 тыс знаков. Срок - сутки
Готов выслушать Ваши предложения по цене и срокам.
Тема такая:
Обзор немецкой прессы. Журналы : Spiegl Fokus Stern
Необходимо отобрать материалы из последних выпусков упомянутых журналов. Скомпоновать эти материалы в общую статью объемом - 5-6тыс. знаков. Материалы должны быть интересны русскоязычным жителям Германии.
Выбранный исполнитель
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