Приватный проект для katalena

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки238 просмотров

Написание текстов для 5 порталов.

15 лет назад
Forestov
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$1000
7 дней
Работаю с человеком уже более года, всегда работа выполняется в установленные мною сроки и на высоком уровне. Продолжаю и в дальнейшем работы по копирайту и рерайту. Рекомендую.
С Сашей очень приятно работать. Всегда интересные задания и моментальная оплата. Довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Katalena
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Была
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