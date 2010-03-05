Очень порадовало качество работ. Сроки соблюдены полностью. Никаких замечаний к исполнителю нету. Большое спасибо за выполненную работу. Будем сотрудничать дальше по мере необходимости. Несмотря на отсутствие отзывов и более-менее свежий акк. человек оказался образованным и адекватным. В любом случае могу порекомендовать Ольгу как ответственного исполнителя.