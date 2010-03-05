Пример того, что требуется (основной конкурент) http://itunes.apple.com/app/used-cars-ni/id369392226?mt=8 краткое ТЗ: необходимо создать приложение для IPhone (обязательно с поддержкой 4 сейчас) которое позволит отправлять запросы на удаленный сервер и отображать полученный результат. серверную часть пишем мы (от Вас только ...
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать карту разделов магазина. Основная идея заимствуется с http://rozetka.com.ua, большой баннер внизу страницы. Категорий - 30 (топ)-50 (всего), количество скринов/слайдов - 4. Так-же возможно рассмотрение Ваших идей. В любом случае интересует стоимость / сроки. Заявки без ...Баннеры12 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо 2 статьи для размножение в Liex. Тематика: маникюр, уроки маникюра, рисование на ногтях, советы профессионалов. Информацию брать с: http://onnails.com При необходимости - вышлю дополнительные тексты победителю. Что необходимо получить на выходе: 150 - 200 уникальных статей по 1000 - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен рерайт 20 тематический статей для нового сайта. Тематика: маникюр Исходные тексты предоставлю. Оплата только после проверки на CopyScape *** При обоюдном желании - возможно постоянное сотрудничество на данную тематику.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад