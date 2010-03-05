weblives

Vladimir Malyi weblives

 
40 летУкраина/Черкассы
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Каталог автомобилей для IPhone

    Пример того, что требуется (основной конкурент) http://itunes.apple.com/app/used-cars-ni/id369392226?mt=8 краткое ТЗ: необходимо создать приложение для IPhone (обязательно с поддержкой 4 сейчас) которое позволит отправлять запросы на удаленный сервер и отображать полученный результат. серверную часть пишем мы (от Вас только ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash баннер - карта сайта

    Необходимо создать карту разделов магазина. Основная идея заимствуется с http://rozetka.com.ua, большой баннер внизу страницы. Категорий - 30 (топ)-50 (всего), количество скринов/слайдов - 4. Так-же возможно рассмотрение Ваших идей. В любом случае интересует стоимость / сроки. Заявки без ...

    FlashБаннер для сайта
    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подготовить 2 статьи для размножения в Liex

    Необходимо 2 статьи для размножение в Liex. Тематика: маникюр, уроки маникюра, рисование на ногтях, советы профессионалов. Информацию брать с: http://onnails.com При необходимости - вышлю дополнительные тексты победителю. Что необходимо получить на выходе: 150 - 200 уникальных статей по 1000 - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт статей для женского сайта

    Нужен рерайт 20 тематический статей для нового сайта. Тематика: маникюр Исходные тексты предоставлю. Оплата только после проверки на CopyScape *** При обоюдном желании - возможно постоянное сотрудничество на данную тематику.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
annis
Ольга 
33 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$24
10 баллов
14 лет назад
Рерайт статей для женского сайта
Замечательный понимающий заказчик: работать с ним очень легко и приятно! )
Очень порадовало качество работ. Сроки соблюдены полностью. Никаких замечаний к исполнителю нету. Большое спасибо за выполненную работу. Будем сотрудничать дальше по мере необходимости. Несмотря на отсутствие отзывов и более-менее свежий акк. человек оказался образованным и адекватным. В любом случае могу порекомендовать Ольгу как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$32
10 баллов
14 лет назад
Подготовить 2 статьи для размножения в Liex
Хороший заказчик. Четкая задача, полная оплата, всегда на связи. Без проблем, будем и дальше работать если потребуется.
Работать с данным исполнителем понравилось. Все работы были выполнены в срок. Так-же получил практически бесценные рекомендации и советы, которые характеризуют исполнителя как профессионала и ответственного человека. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв