Рерайт / копирайт / новости

Работал со статьями:

- строительной тематики,

- развлекательных шоу,

- связанными с медициной,

- рекламными,

- описания разных заведений (рестораны, кафе, магазины, театры и прочее),

- описания товара для Интернет-магазина,

- новостями (все направления, однако хуже ориентируюсь в политике и экономике; лучше - в науке и "hi-tech"),

- описания игр, фильмов/мультфильмов и книг (художественные, связанные с оружием прошлого, настоящего и будущего, исторические, научные).

Опытный пользователь ПК, в день ориентировочно набираю от 15 000 символов текста б/п (непосредственно зависит от сложности текста и применения ключей).

Ролевик с 2008-го года. С 2009-го вожу настольные ролевые игры (Мастер игры). Знаком с несколькими системами GURPS, AD&D, Vampire: The Masquerade.