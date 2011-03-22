Satoru_Taira

Юрий Satoru_Taira

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Рерайт / копирайт / новости

Работал со статьями:

- строительной тематики,

- развлекательных шоу,

- связанными с медициной,

- рекламными,

- описания разных заведений (рестораны, кафе, магазины, театры и прочее),

- описания товара для Интернет-магазина,

- новостями (все направления, однако хуже ориентируюсь в политике и экономике; лучше - в науке и "hi-tech"),

- описания игр, фильмов/мультфильмов и книг (художественные, связанные с оружием прошлого, настоящего и будущего, исторические, научные).

Опытный пользователь ПК, в день ориентировочно набираю от 15 000 символов текста б/п (непосредственно зависит от сложности текста и применения ключей).

Ролевик с 2008-го года. С 2009-го вожу настольные ролевые игры (Мастер игры). Знаком с несколькими системами GURPS, AD&D, Vampire: The Masquerade.

Отзывы заказчиков

SunnyUnwon
Наталья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Написание коротеньких текстов
Отличный исполнитель! Работает на совесть, написал хорошие тексты, несмотря на сложность ТЗ. Работаем дальше!
Вы замечательный работодатель и человек слова. Точно сформулированное задание, оперативное разрешение возникающих вопросов, моментальная оплата. Работать с Вами - одно удовольствие. Выражаю благодарность за оказанную помощь в обучении профессии копирайтера и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
#706