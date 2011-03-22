Работал со статьями:
- строительной тематики,
- развлекательных шоу,
- связанными с медициной,
- рекламными,
- описания разных заведений (рестораны, кафе, магазины, театры и прочее),
- описания товара для Интернет-магазина,
- новостями (все направления, однако хуже ориентируюсь в политике и экономике; лучше - в науке и "hi-tech"),
- описания игр, фильмов/мультфильмов и книг (художественные, связанные с оружием прошлого, настоящего и будущего, исторические, научные).
Опытный пользователь ПК, в день ориентировочно набираю от 15 000 символов текста б/п (непосредственно зависит от сложности текста и применения ключей).
Ролевик с 2008-го года. С 2009-го вожу настольные ролевые игры (Мастер игры). Знаком с несколькими системами GURPS, AD&D, Vampire: The Masquerade.